В Киеве умер мальчик, которого мать выбросила из окна

Трехлетний Иван, которого утром 12 февраля выбросила из окна седьмого этажа мать, скончался в киевской больницы.
Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
Отметим, что женщина, которая выбросила из окна ребенка, погибла на месте инцидента от полученных травм. Согласно предварительным данным, женщина выбросила из окна ребенка, а затем выпрыгнула сама.
В свою очередь Иван, который поступил в седьмую киевскую больницу в тяжелом состоянии, скончался из-за полученных травм.
В настоящее время открыто уголовное производство, полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Дарницком районе Киева на Срибнокильской улице молодая женщина выбросила из окна восьмого этажа своего ребенка, потом кота, а после выпрыгнула сама.