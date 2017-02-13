09:57 13.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве умер мальчик, которого мать выбросила из окна

Трехлетний Иван, которого утром 12 февраля выбросила из окна седьмого этажа мать, скончался в киевской больницы.
 

В Киеве умер мальчик, которого мать выбросила из окна

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Отметим, что женщина, которая выбросила из окна ребенка, погибла на месте инцидента от полученных травм. Согласно предварительным данным, женщина выбросила из окна ребенка, а затем выпрыгнула сама.

В свою очередь Иван, который поступил в седьмую киевскую больницу в тяжелом состоянии, скончался из-за полученных травм.

В настоящее время открыто уголовное производство, полиция устанавливает обстоятельства трагедии. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Дарницком районе Киева на Срибнокильской улице молодая женщина выбросила из окна восьмого этажа своего ребенка, потом кота, а после выпрыгнула сама. 

 


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