В Киеве умер мальчик, которого мать выбросила из окна

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Отметим, что женщина, которая выбросила из окна ребенка, погибла на месте инцидента от полученных травм. Согласно предварительным данным, женщина выбросила из окна ребенка, а затем выпрыгнула сама.

В свою очередь Иван, который поступил в седьмую киевскую больницу в тяжелом состоянии, скончался из-за полученных травм.

В настоящее время открыто уголовное производство, полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Дарницком районе Киева на Срибнокильской улице молодая женщина выбросила из окна восьмого этажа своего ребенка, потом кота, а после выпрыгнула сама.