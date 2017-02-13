В Киеве растет уровень заболеваемости гриппом

Это - на 7,2% выше показателя прошлой недели. Показатель заболеваемости сейчас - ниже эпидемического порога на 25,7% - рассказал замглавы КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что по сравнению с прошлой неделей фиксируют рост заболеваемости среди взрослого и среди детского населения. Зафиксирован также рост заболеваемости у взрослых на 2,7%, а также среди детей - на 9,1%. Среди заболевших дети составляют 70,1%, и на прошлой неделе данный показатель составлял 68,7%. При этом среди школьников зафиксирован некоторый рост заболеваемости, 6 811 случаев – то есть 41,7%.

Как сообщал УРА-Информ, в конце декабря 2016 г. на карантин закрыли около 100 школ столицы.