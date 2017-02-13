10:32 13.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на дорогах гололедица, водителей предупреждают об опасности

В понедельник, 13 февраля, на столичных дорогах ожидается гололедица.

В Киеве на дорогах гололедица, водителей предупреждают об опасности

Днем синоптики обещают около пяти градусов мороза, а с самого утра в городе идет лопатый снег. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

В связи с чем в ведомстве предупреждают водителей об опасности и просят быть внимательными на дорогах. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Киеве сегодня синоптики обещают временами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов мороза. Днем будет от 3 до 5 холодных градусов.


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