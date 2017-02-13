Столичный троллейбус № 92Н поменяет маршрут

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Так, 14 февраля с 1:10 до 3:40 по причине проведения ремонта контактной сети на ул. Огиенко движение троллейбусного маршрута № 92н будет организовано по автотрассе: ул. Свободы - ул. Щербаковская - Воздухофлотский путепровод и назад по ныне действующей трассе.

Как сообщал УРА-Информ, в Чернигове появился новый маршрут троллейбуса №11. Данный маршрут соединяет Масаны и район Бобровицы. Об этом сообщали в пресс-службе горсовета города. Троллейбусный маршрут был открыт в конце 2016 г.