Новые автовокзалы нужно строить на въездах и выездах Киева, - Кличко

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы КГГА.

Отметим, что в столице недавно был открыт новый, современный и комфортный автовокзал на Теремках, который, к сожалению, пока не работает на полную мощность.

"Мы открыли современный европейский вокзал с должным сервисом. Он захватывающий. Такие вокзалы должны быть не в центре города, они должны быть рядом со станциями метро и в тех местах, где будет комфортно пересесть на коммунальный городской транспорт", - сказал Кличко.

Также он напомнил, что в центре Киева до сих пор работают старые автовокзалы, которые не прошли переаттестацию. Кроме того, сейчас вокзалы и станции подчиняются Фонду государственного имущества, который должен принять решение об их закрытии.

"На этих вокзалах до сих пор работает большое количество нелегальных перевозчиков", - подчеркнул Кличко. По его словам, городская власть планирует создавать хабы возле ключевых транспортных артерий города, однако не в центре столицы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Виталий Кличко намерен построить в Киеве два мусороперерабатывающих комбината.