В Киеве женщина выбросила из окна ребенка и совершила суицид

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Жуткое ЧП в Киеве на Позняках: женщина 1986 г.р., мальчик 2014 г.р. и два кота выпали из окна седьмого этажа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, женщина и кот погибли на месте. В свою очередь ребенка в критическом состоянии госпитализировано с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой. Также известно, что при падении мальчик провалился через крышу в подвальное помещение, откуда его доставали полицейские, прибывшие на вызов.

На данный момент открыто уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас на месте происшествия работает полиция и оперативно-следственная группа. Одна из версий, которую рассматривает следствие - самоубийство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на ул. Межевой, 119 была зафиксирована попытка самоубийства. От смерти мужчину спасла его супруга.