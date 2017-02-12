12:48 12.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве женщина выбросила из окна ребенка и совершила суицид

В Дарницком районе Киева на Срибнокильской улице молодая женщина выбросила из окна восьмого этажа своего ребенка, потом кота, а после выпрыгнула сама. 

В Киеве женщина выбросила из окна ребенка и совершила суицид

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Жуткое ЧП в Киеве на Позняках: женщина 1986 г.р., мальчик 2014 г.р. и два кота выпали из окна седьмого этажа", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, женщина и кот погибли на месте.  В свою очередь ребенка в критическом состоянии госпитализировано с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой. Также известно, что при падении мальчик провалился через крышу в подвальное помещение, откуда его доставали полицейские, прибывшие на вызов.

На данный момент открыто уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.  Сейчас на месте происшествия работает полиция и оперативно-следственная группа. Одна из версий, которую рассматривает следствие - самоубийство

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на ул. Межевой, 119 была зафиксирована попытка самоубийства. От смерти мужчину спасла его супруга.


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