В Киеве столкнулось сразу пять машин, есть пострадавшие

На проспекте Победы столкнулось сразу пять машин. В результате аварии, по предварительным причинам пострадало два человека.

Как сообщают очевидцы, автомобиль "Renault Logan" по неизвестным причинам влетел в отбойник. Затем иномарку сзади его ударил "Chevrolet".

От его удара "Logan" продолжил двигаться, маневрируя по дороге. В это время "Таврия", чтобы избежать столкновения, резко повернула налево и влетела в две припаркованные машины - "Volkswagen" и "Škoda".

В итоге таких маневров водитель и пассажирка "Renault Logan", которые не были пристегнуты ремнями безопасности, получили травмы головы. Девушку скорая помощь увезла в больницу, а мужчине врачи оказали помощь на месте и отпустили.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу в Киеве произошло масштабное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще девять человек попали в больницу, среди пострадавших - две беременные девушки и двое детей.