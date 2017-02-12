18:32 12.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100159978:Polishuk

В Киеве горит подвал Бессарабского рынка - ФОТО

В центре Киева горит здание на Бессарабского рынка.

В Киеве горит подвал Бессарабского рынка - ФОТО

Внутри здания загорелось подвальное помещение. Как сообщают очевидцы, в воскресенье, 12 февраля, в социальных сетях прямо сейчас пожар на Бессарабском рынке.

Спасатели, которые приехали тушить возгорание эвакуировали посетителей ресторана "Евразия" и весь подъезд дома. При этом пожарные утверждаю, что загорелась щитовая рынка.

Сейчас на месте пожара работают спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу на Караваевых дачах в Киеве горел радиорынок. В результате пожара пострадал один человек, он получил легкое отравление, от госпитализации отказался.

Спасателям удалось быстро потушить возгорание.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив