В Киеве горит подвал Бессарабского рынка - ФОТО

Внутри здания загорелось подвальное помещение. Как сообщают очевидцы, в воскресенье, 12 февраля, в социальных сетях прямо сейчас пожар на Бессарабском рынке.

Спасатели, которые приехали тушить возгорание эвакуировали посетителей ресторана "Евразия" и весь подъезд дома. При этом пожарные утверждаю, что загорелась щитовая рынка.

Сейчас на месте пожара работают спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу на Караваевых дачах в Киеве горел радиорынок. В результате пожара пострадал один человек, он получил легкое отравление, от госпитализации отказался.

Спасателям удалось быстро потушить возгорание.