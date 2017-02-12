Кличко намерен построить в Киеве два мусороперерабатывающих комбината

Сейчас ведутся переговоры о строительстве таких предприятий. Об этом в интервью журналистам сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, один из них будет построен ближе к Киеву, а другой - на полигоне, куда сейчас вывозится мусор и где на данный момент сложилась очень критическая ситуация.

В этом году переговоры будут закончены и после этого нам нужно будет 1,5-2 года для того, чтобы завод начал работать, - пояснил Кличко, добавив, что Киев не хочет попасть в такую же сложную ситуацию, в которую попал Львов.

Сейчас свалки приводят не только к загрязнению среды, но и представляют большую опасность для людей, которые живут возле них. Мы модернизируем завод "Энергия", куда мы сможем поставить новое, современное оборудование, - пояснил городской голова.

Вместе с тем Кличко отметил, что перед "Евровидением" необходимо внедрить современные технологии, поэтому уже весной Киев презентует "утопленные" баки когда только сверху стоит урна. Объем этого бака, который стоит под землей, очень большой, - рассказал Кличко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация планирует в наступившем году израсходовать десять миллионов гривен на переоснащение территории полигона твердых бытовых отходов в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области. Еще 24 миллиона гривен будут выделены на восстановление работы системы очистки фильтрата.