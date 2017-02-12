В Киеве упал столб, один человек погиб

В Киеве в воскресенье, 12 февраля, снегоуборочная машина задела столб.
Бетонная опара упала на пешеходную дорожку прямо на мужчину. В результате инцидента мужчина 1951 года рождения был раздавлен на смерть.
Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улицы Анны Ахматовой и Драгоманова . Тут коммунальные службы убирали снег.
По неизвестным пока причинам машина зацепила бетонный столб. В это время супруги прогуливались по улице. В итоге мужчина скончался на глазах жены. Врачи скорой помощь заверили, что смерть наступила мгновенно. На месте происшествия работает полиция и оперативно-следственная группа.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Дарницком районе Киева на Срибнокильской улице молодая женщина выбросила из окна восьмого этажа своего ребенка, потом кота, а затем выпрыгнула сама.