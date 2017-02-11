В Киеве горел коммунальный автопарк

В столице 11 февраля в 0:38 на территории столичного автобусного парка по ул. Туполева (на территории АТП №5) возник пожар, который привел к выводу из строя шести автобусов. Об этом передает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели ГСЧС выяснили, что возгорание произошло в одном из автобусов в отдельно расположенном одноэтажном хозяйственном помещении с распространением огня на рядом стоящие автобусы.

В 1:43 пожар был локализован и уже в 1:57 полностью ликвидирован. В результате сгорели три автобуса и оказались повреждены также три автобуса МАЗ. Благодаря действиям спасателей удалось спасти 22 автобуса МАЗ и ЛАЗ.

Как сообщал УРА-Информ, пожар возник в декабре возле станции метро "Лесная" в Киеве.