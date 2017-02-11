13:51 11.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупредили про туман в Киеве

При этом в столице ожидается видимость 200-500 м.

Синоптики предупредили про туман в Киеве

Украинские синоптики предупредили про туман и плохую видимость в Киеве и Киевской области. Туман будет наблюдаться в первой половине дня 11-го февраля 2017 г. Об этом с учетом данных Украинского гидрометцентра передает пресс-центр Госслужбы по ЧС.

Уже в первой половине 11 февраля в Киеве и области будет туман, видимость составт 200-500 м – сказано в сообщении. Поэтому Управление по вопросам ЧС Департамента благоустройства и сохранения природы  КГГА просит водителей быть внимательными и осторожными.

Как сообщал УРА-Информ, туман и плохую видимость фиксировали в Украине 17-го января 2017 г.


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