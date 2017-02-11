На станции "Выдубичи" поезд насмерть сбил мужчину

На ж/д станции столицы "Выдубичи" в Голосеевском районе столицы десятого февраля 2017 г. поезд сбил мужчину насмерть.

Об этом передает "Эспрессо". Медики, которые прибыли на место инцидента, ничем человеку помочь не смогли, а только констатировали его смерть. На вид погибшему - около 30 лет – сказано в сообщении.

Также отмечается, что на месте трудятся правоохранители. Личность погибшего пока что не установлена, ведь мужчина не имел никаких документов при себе.

Как сообщал УРА-Информ, в конце декабря 2016 г. на Львовщине мужчину сбил пассажирский поезд. Мужчина умер прямо на месте происшествия.