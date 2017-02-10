19:19 10.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице снизилось количество угонов авто

В Киеве течение 2016 г. уменьшилось число угонов авто. 

В столице снизилось количество угонов авто

Об этом на заседании Киевгорсовета сообщил глава ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко – сообщила пресс-служба Киевсовета. По его словам - полиции удалось переломить тенденцию последних трех лет к росту угонов.

По итогам года зафиксировано уменьшение этих преступлений. 1957 было в 2015 г. и 1907 в 2016 г. - отметил Крищенко. Также он подчеркнул, что правоохранителям удалось снизить рост некоторых видов пре ступлений - ограблений (во втором полугодии), краж из авто, а также квартирных краж. Увеличилось число раскрытых преступлений - грабеж, мошенничество и изнасилование.

Как сообщал УРА-Информ, ранее полиция задержала банду автоугонщиков.


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