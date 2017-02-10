В столице появится парк "Почайна"

Об этом передали в пресс-службе Киевсовета. Согласно этому решению, земельному участку площадью 10,10 га, что расположенн вдоль реки Почайна – вплоть до залива Вовковата между просп. С. Бандеры и ул. Электриков на Оболони предоставляется особый статус.

Решение это было разработано для охраны зеленых насаждений, а также для сохранения рекреационной ценности территории. Также депутаты поддержали создание в столице еще четырех скверов: на ул. Правды около домов №70-76 на Подоле, ул. Вишняковской, между домами №5, 5-А, 5-Б (Дарница); ул. Вишняковской, 8-А; а также на пересечении ул. Вышгородской и Резервной (Оболонь).

Как сообщал УРА-Информ, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в городе должно стать больше скверов и парков.