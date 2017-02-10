В Киеве в пьяном ДТП пострадали три человека - ФОТО

В результате аварии пострадало три человека. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на Нивках.

Тут на скорости BMW вылетел на встречную полосу и врезался в лоб Volkswagen. От сильного удара серьезно пострадал водитель BMW и двое пассажиров иномарки.

Все они в тяжелом состоянии были доставлены в больницу в реанимацию.

Вместе с тем очевидцы утверждают, что водитель BMW был сильно пьян, а в салоне машины было много пустых бутылок из под пива. В Volkswagen люди были пристегнуты и не пострадали, - заверили свидетели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром, 6 января, в столичном микрорайоне Троещина остановились троллейбусы. Тут произошла авария. Маршрутка столкнулась с троллейбусом. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил журналист Дмитрий Кропивницкий.