07:59 10.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в пьяном ДТП пострадали три человека - ФОТО

В Киеве в четверг вечеров, 9 февраля, столкнулись две иномарки.

В Киеве в пьяном ДТП пострадали три человека - ФОТО

В результате аварии пострадало три человека. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на Нивках.

Тут на скорости BMW вылетел на встречную полосу и врезался в лоб Volkswagen. От сильного удара серьезно пострадал водитель BMW и двое пассажиров иномарки.

Все они в тяжелом состоянии были доставлены в больницу в реанимацию.

Вместе с тем очевидцы утверждают, что водитель BMW был сильно пьян, а в салоне машины было много пустых бутылок из под пива. В Volkswagen люди были пристегнуты и не пострадали, - заверили свидетели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром, 6 января, в столичном микрорайоне Троещина остановились троллейбусы. Тут произошла авария. Маршрутка столкнулась с троллейбусом. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил журналист Дмитрий Кропивницкий.


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