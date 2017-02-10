10:59 10.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100159873:labazovych

Новый бюветный комплекс построят в Печерском районе Киева

В столице Украины построят еще один новый бюветный комплекс. Соответствующее распоряжение КГГА подписал Киевский городской голова Виталий Кличко.

Новый бюветный комплекс построят в Печерском районе Киева

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, строительство бюветного комплекса на улице Ивана Кудри 37-39 позволит обеспечить качественной питьевой водой значительную часть населения Печерского района.

"Финансирование работ будет осуществляться в соответствии с показателями программы экономического и социального развития города Киева на 2017 год и последующие годы", - говорится в сообщении пресс-службе КГГА. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", к 2025 г. власть столицы планирует построить 25 новых артезианских скважин.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив