Новый бюветный комплекс построят в Печерском районе Киева

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, строительство бюветного комплекса на улице Ивана Кудри 37-39 позволит обеспечить качественной питьевой водой значительную часть населения Печерского района.

"Финансирование работ будет осуществляться в соответствии с показателями программы экономического и социального развития города Киева на 2017 год и последующие годы", - говорится в сообщении пресс-службе КГГА.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", к 2025 г. власть столицы планирует построить 25 новых артезианских скважин.