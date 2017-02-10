Киевсовет решил переименовать станцию метро "Петровка"

Было принято решение переименовать станцию в Почайная. Об этом на странице в социальной сети Facebook сообщила одна из инициаторов этого переименования Аннабелла Морина.

По ее словам - комиссия по наименованиям Киевгорсовета приняла решение про переименование станции метрополитена "Петровка" - в станцию "Почайная" - отметила Морина. По ее словам, следующим этапом по переименованию этой станции метро будет два месяца обсуждений на сайте Киевгорсовета.

Как сообщал УРА-Информ, в метро столицы планировали установить 50 банкоматов.