13:14 09.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице отремонтируют освещение моста Патона

В столице вскоре капитально отремонтируют сети декоративного освещения моста им. Патона. 

В столице отремонтируют освещение моста Патона

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Так, в столице вскоре капитально отремонтируют сети декоративного освещения моста им. Патона через Днепр. Уже было подписано соответствующее распоряжение КГГА.

В рамках капремонта планируют модернизировать конструкции и оборудование сети освещения в связи с физической их изношенностью. Проведение работ даст возможность привести сеть освещения в нормальное состояние и улучшит благоустройство территории - отметил глава Департамента транспортной инфраструктуры администрации Сергей Майзель.

Как сообщал УРА-Информ, ранее ко Дню Независимости планировалось восстановить освещение на Дарницком мосту.


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