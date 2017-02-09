В столице отремонтируют освещение моста Патона

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Так, в столице вскоре капитально отремонтируют сети декоративного освещения моста им. Патона через Днепр. Уже было подписано соответствующее распоряжение КГГА.

В рамках капремонта планируют модернизировать конструкции и оборудование сети освещения в связи с физической их изношенностью. Проведение работ даст возможность привести сеть освещения в нормальное состояние и улучшит благоустройство территории - отметил глава Департамента транспортной инфраструктуры администрации Сергей Майзель.

Как сообщал УРА-Информ, ранее ко Дню Независимости планировалось восстановить освещение на Дарницком мосту.