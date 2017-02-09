08:15 09.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве мужчину ограбили на 3 млн гривен

Неизвестные в балаклавах в Подольском районе Киева в переулке Электриков ограбили частного предпринимателя. 

В Киеве мужчину ограбили на 3 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева. По словам потерпевшего, он остановился на своем автомобиле, а в это время из рядом стоявшей иномарки к нему подбежали неизвестные в балаклавах. 

"Из багажника они забрали сумку, в которой было более трех миллионов гривен. После этого преступники сели в машину Audi A4 серого цвета и уехали в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина указал полицейским приметы злоумышленников.

Отметим, что сейчас на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа Подольского управления полиции. Также правоохранители задокументировали данное правонарушение. В свою очередь на розыск злоумышленников ориентированы патрульные наряды и сотрудники районных управлений столичной полиции.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее неизвестные с оружием ограбили семью бывшего майора милиции в Ровно.


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