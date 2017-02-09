Некоторые столичные троллейбусы поменяют маршрут

Об этом передали в пресс-службе КГГА. На этот период движение троллейбуса № 91н будет организовано по маршруту: Ж/д вокзал "Центральный" -ул. Антоновича - б-р Дружбы Народов - ул. Строителей - ул. Освободителей - бульвар Перова - ул. Серова – а также в обратном направлении по акуальной трассе.

Маршруты же № 30, 31, а также 37, 50, 50к на этот период не будут курсировать.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в декабре 2016 г. появились два новых автобусных маршрута.