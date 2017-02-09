Для мемориала "Героев Небесной Сотни" выделят участок земли

Об этом передали в пресс-службе Киевсовета. Согласно данному решению, предусматривается разработка проекта для Музея Революции Достоинства, что на Аллее Героев Небесной сотни в Печерском районе - площадью 1,23 га. На соответствующем участке планируют строительство и обслуживание музейного комплекса.

Единственным местом, отвечающим требованиям для создания музея, является участок на Аллее Героев Небесной Сотни. После Революции Майдан для каждого украинца стал сакральным местом – от метил замглавы – секретар Киевсовета Владимир Прокопив.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Ровно появится мемориал Героям Небесной сотни.