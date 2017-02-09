14:25 09.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Для мемориала "Героев Небесной Сотни" выделят участок земли

На пленарном заседании Киевгорсовета депутаты приняли предоставление разрешения на проект землеустройства по отводу участка мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни.

Для мемориала

Об этом передали в пресс-службе Киевсовета. Согласно данному решению, предусматривается разработка проекта для Музея Революции Достоинства, что на Аллее Героев Небесной сотни в Печерском районе - площадью 1,23 га. На соответствующем участке планируют строительство и обслуживание музейного комплекса.

Единственным местом, отвечающим требованиям для создания музея, является участок на Аллее Героев Небесной Сотни. После Революции Майдан для каждого украинца стал сакральным местом – от метил замглавы – секретар Киевсовета Владимир Прокопив.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Ровно появится мемориал Героям Небесной сотни.


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