16:16 08.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице ожидают до 20 градусов мороза

Девятого февраля в Киеве ожидается снижение температуры воздуха до около 20 градусов мороза.

В столице ожидают до 20 градусов мороза

При этом на дорогах буде гололедица. Об этом передали в пресс-службе КГГА. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, девятого февраля в столице ночью ожидают снижение температуры до 20 градусов мороза, днем будет 10-12 градусов, на дорогах гололедица. Ветер ожидают северо-восточный, 5-10 м/с.

Также известно, что в ближайшие двое суток в Украине будет стоять холодная погода, но уже к выходным произойдет ослабление мороза – до 5-10 градусов.

Как сообщал УРА-Информ, в Украину восьмого февраля придут морозы и метели. Температура воздуха продолжит снижаться.


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