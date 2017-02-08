В столице ожидают до 20 градусов мороза

При этом на дорогах буде гололедица. Об этом передали в пресс-службе КГГА. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, девятого февраля в столице ночью ожидают снижение температуры до 20 градусов мороза, днем будет 10-12 градусов, на дорогах гололедица. Ветер ожидают северо-восточный, 5-10 м/с.

Также известно, что в ближайшие двое суток в Украине будет стоять холодная погода, но уже к выходным произойдет ослабление мороза – до 5-10 градусов.

Как сообщал УРА-Информ, в Украину восьмого февраля придут морозы и метели. Температура воздуха продолжит снижаться.