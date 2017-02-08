В Киеве появится группа урегулирования застройки

Об этом передали в пресс-службе Киевсовета. Седьмого февраля на заседании Киевского горсовета по вопросам градостроительства и землепользования согласовали проект решения "Об мероприятиях по реализации местной инициативы".

Местная инициатива касается вопросов, связанных с хаотичной застройкой участков в Шевченковском районе Киева, которая ведется без утвержденной градостроительной документации. Инициатива зарегистрирована 19 декабря 2016 г. В документе сказано, что в Шевченковском районе происходит хаотичная многоэтажная застройка, а также происходит уничтожение памятников культурного наследия.

Как сообщал УРА-Информ, в марте 2016 г. киевляне вышли на улицы в знак протеста против незаконного строительства.