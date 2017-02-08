В Киеве неизвестные разгромили выставку художника Давида Чичкана - ФОТО, ВИДЕО

Они разгромили выставка украинского художника Давида Чичкана "Потерянная возможность". Как рассказал сотрудник Центра, около шести часов вечера 15 человек в балаклавах ворвались в помещение.

Часть из них атаковала охранника, другие поспешили к выставленным картинам. Молодые люди пытались заставить охранника лечь на пол, обещая, что не бить его. Позже другой нападающий брызнул в охранника перечным газом.

По словам охранника, злоумышленники уничтожали работы, уничтожили все работы. Оставили на стенах надписи, часть работ забрали с собой, проломили стену - и скрылись.

Сотрудники центра вызвали полицию. Следственная группа на месте происшествия устанавливает виновных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, неизвестные с оружием ограбили семью бывшего майора милиции в Ровно. В дом 42-летнего мужчины ворвались трое людей.

В руках они держали пистолет и автомат Калашникова, к младшей дочери приставили нож к горлу. Начали издеваться над женой хозяина и его сыном. Мужчине пришлось отдать все, чтобы спасти семью.