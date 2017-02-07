15:28 07.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100159631:Rakova

Завтра один из киевских троллейбусов изменит маршрут

Завтра, в среду, 8 февраля, один из киевских троллейбусов будет следовать по другому маршруту.

Завтра один из киевских троллейбусов изменит маршрут

Речь идет о ночном рейсе №93-Н. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

При этом отмечается, что изменения вступят в силу с 02:00 до 04:00. Объясняется это тем, что на участке контактной сети троллейбуса на бульваре Шевченко будут проводиться ремонтные работы.

Поэтому ночной троллейбус будет курсировать от Чернобыльской улицы – проспекта Победы – бульвара Тараса Шевченко до остановки «Академия адвокатуры Украины» и в обратном направлении по вышеуказанной трассе.

Как сообщал "УРА-Информ", в связи с тяжелыми погодными условиями сегодня в столице было усложнено движение на дорогах. Чуть ранее появилась информация о том, что в город разрешили въезд грузовикам.


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