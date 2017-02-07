В столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки

На ярмарках планируется продажа с/х продукции и продуктов переработки по всем группам товаров. Об этом передали в пресс-службе КГГА.

Ярмарки пройдут 11-го февраля на ул.Паньковской, просп. Голосеевском, 4-10; ул.Ревуцкого; ул.Милославской, б-ре А. Бучмы, 2-10; ул. П.Калнышевского, 1-5; ул. Сабурова, ул. Е.Билокур; просп. Степана Бандеры (возл Куренёвского парка); на ул. Григоровича-Барского, 7, на ул. Стадионной, ул. В.Василевской, 1-17.

12 февраля: на ул.Маршала Конева, а также на ул.Днепроводской, 13/1;ул. И.Кудри, б-ре Академика Вернадского, 79, ул.Верховинной, 81-91; ул. Ф.Эрнста, 14-А; ул. Татарской, 32-38.

Как сообщал УРА-Информ, летом в Киеве сельхозярмарки были отменены.