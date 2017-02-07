Столичные власти продлили ограничение въезда крупногабаритного транспорта в город

Это необходимо для того, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники на автодорогах Киева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Так, согласно сообщению, во вторник, 7 февраля, начиная с семи часов утра въезд в город грузовиков будет ограничен. Вместе с тем в КГГА призывают водителей не парковать частные машины на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, и предупреждают, что автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

Столичные власти также просят водителей не пользоваться своими машинами во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту. Если же такая поездка необходима, в администрации просят водителей быть внимательными и осторожными на автодорогах.

Пешеходам рекомендуется передвигаться по тротуарам с осторожностью и переходить дорогу только в установленных для этого местах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Киеве из-за сильного снегопада общественный транспорт перешел на специальный режим движения.