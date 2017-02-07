Синоптики предупредили о гололеде и метели на дорогах столицы

Также ожидается снег. Синоптики предупредили о сильном ветре, а также о метели и гололедице на автодорогах Киева седьмого февраля с сохранением восьмого февраля. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Киевской горгосадминистрации.

В ближайшие час седьмого февраля с сохранением восьмого февраля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а также метель и гололед на дорогах. Кроме того, в Киеве будет облачно с прояснением. Ветер ожидается восточный 7-12 м/с. Температура ночью составит 14-16 градусов мороза, а днем же - 10-12 градусов мороза.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине на седьмое февраля прогнозировали морозы и снегопады.