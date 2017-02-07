Из Киева за ночь вывезли 3,5 тысяч тонн снега

Об этом передали в пресс-службе КГГА. В течение ночи седьмого февраля коммунальщики уже завершили работы по очистке улиц районного значения от снега, и также повторно очистили остановки транспорта, тротуары - сообщили в пресс-службе.

Также сказано, что на рассвете дороги обработали специальными противогололедными материалами. Также продолжались работы по вывозу снега: на просп.Оболонском, на ул. Антоновича, на Контрактовой площади, на ул. Владимирской, около Центрального ж/д вокзала и на других улицах столицы.

Как сообщал УРА-Информ, ранее киевлян просили быть осторожными из-за сильных снегопадов.