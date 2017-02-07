Грузовикам разрешили въезд в Киев

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"С 10:30 07.02.2017 г. сняты ограничения на въезд в г. Киев тяжеловесных транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также снято ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах в Черкасской области: М-05 Киев - Одесса (км 143+028 - км 274+360) Н-01 Киев - Знаменка (км 123+850 - км 241+622); Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье (через Кременчуг) (км 81+300 - км 169+117).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с длительным снегопадом и гололедом в Киев местные власти приняли решение ограничить въезд крупногабаритного транспорта в город.