Власть столицы предупреждает об ограничении въезда грузовиков

Об этом поведал замглавы КГГА Петр Пантелеев – сообщает пресс-служба КГГА. В столице за ночь выпало 15 сантиметров снега. Сейчас с целью уборки задействована вся доступная спецтехника, в том числе и 267 единиц снегоуборочных машин "Киевавтодора", около 300 единиц техники организаций, "Киевзеленстроя" и иная – отметил замглавы КГГА.

Он уточнил, что ситуация на автодорогах постепенно нормализуется, но в периоды, когда снегопад интенсивный - рассчитываем на понимание горожан.

Как сообщал УРА-Информ, мэр Виталий Кличко призвал киевлян оставить дома свои авто, так как город охвачен снегопадом.