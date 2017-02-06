В столице вырос уровень заболеваемости гриппом

Так, с 30-го января по пятое февраля в Киеве зарегистрировали 21 581 больного. Об этом педали в пресс-службе КГГА.

Если сравнивать с прошлой неделей – то наблюдается рост заболеваемости среди взрослого и среди детского населения. Так, взрослых заболело 6 753 - против 6 199 (за четвртую неделю), детей - 14 828 против 13 628, то есть рост количества заболевших на 8,1%.

В структуре заболеваемости за пятую неделю дети составили 68,7%, как и на той неделе. Среди школьников есть незначительный рост заболеваемости - 6 172 случая - 41,6% (за четвертую неделю 5 474 - 40,2% от количества заболевших детей) и 28,6% (за четвертую неделю - 27,6%) от количества лиц, обратившихся за помощью - отметил замглавы КГГА Николай Поворозник.

Как сообщал УРА-Информ, за последнюю неделю января 2017 г. гриппом заболели 190 тысяч человек.