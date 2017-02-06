23:25 06.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100159570:Polishuk

В Киеве за утро из-за снегопада произошло более 80 аварий

В понедельник, 6 февраля, в Киеве из-за снегопада произошло свыше 80 дорожно-транспортных происшествий.

В Киеве за утро из-за снегопада произошло более 80 аварий

К вечеру ситуация поменялась к лучшему. Дороги стали убирать и движение транспорта нормализовалось. Об рассказал заместитель батальона №1 патрульной полиции Киева Максим Демчик.

По его словам, в результате утренних аварий, к сожалению, есть пострадавшие. Вместе с тем, он пояснил, что машины в большей части случаев припаркованы с нарушением действующих правил дорожного движения.

Все они будут подлежать эвакуации, если их владельцы не уберут их и они будут мешать работе технике, пообещали в полиции, добавив, что патрульная полиция города работает в штатном режиме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Виталий Кличко призывает водителей не выезжать в город на личном автотранспорте. Столица опять охвачена большим снегопадом. Следующие два дня синоптики тоже обещают снег.

Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вся спецтехника на улицах города. Но, пока не прекратились интенсивные осадки, полностью расчистить улицы слишком сложно, - пояснил городской голова.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив