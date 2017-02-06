06:00 06.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100159464:Polishuk

В Киеве в понедельник остановят движение шести троллейбусов

В понедельник, 6 февраля, в Киеве местные власти временно приостановит движение шести троллейбусных маршрутов.

В Киеве в понедельник остановят движение шести троллейбусов

Начиная с полуночи и до пяти часов утра движение троллейбусов № 30, 31, 37, 47, 50, 50к будет приостановлено. Об этом в воскресенье, 5 февраля сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс".

Согласно сообщению, такое решение было принято в связи с ремонтом контактной сети на проспекте Генерала Ватутина 6 февраля. Выезд первых и заезд последних машин будет скорректирован, - заверили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за проведения ярмарок на Оболонском проспекте и улицы Закревского в субботу в работу автобусов № 73 и № 101 внесли изменения.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив