В Киеве в понедельник остановят движение шести троллейбусов

Начиная с полуночи и до пяти часов утра движение троллейбусов № 30, 31, 37, 47, 50, 50к будет приостановлено. Об этом в воскресенье, 5 февраля сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс".

Согласно сообщению, такое решение было принято в связи с ремонтом контактной сети на проспекте Генерала Ватутина 6 февраля. Выезд первых и заезд последних машин будет скорректирован, - заверили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за проведения ярмарок на Оболонском проспекте и улицы Закревского в субботу в работу автобусов № 73 и № 101 внесли изменения.