11:31 06.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100159505:Polishuk

Столица перешла на спецрежим движения общественного транспорта - ФОТО

Столичная власть из-за непогоды в понедельник утром, 6 февраля, установлен в городе специальный режим движения общественного транспорта.

Столица перешла на спецрежим движения общественного транспорта - ФОТО

Как сообщает пресс-служба предприятия "Киевспастранс", в связи с ухудшением погодных условий работа наземного общественного транспорта организована по специальному режиму движения.

Вместе с тем синоптики предупредили, что в Киеве до девяти часов вечера прирост снега может достичь 9 сантиметров. В пресс-службе ГосЧС заверили, что за ночь 6 февраля количество осадков в Киеве может составило 11 миллиметров, а прирост снежного покрова достигнет 12 сантиметров.

В связи с чем спасатели призвали граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром в Киеве начался сильный снегопад. Столица остановилась в десятибалльных пробках, а местные власти из-за непогоды в ограничили въезд в город грузовиков.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив