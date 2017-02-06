Столица перешла на спецрежим движения общественного транспорта - ФОТО

Как сообщает пресс-служба предприятия "Киевспастранс", в связи с ухудшением погодных условий работа наземного общественного транспорта организована по специальному режиму движения.

Вместе с тем синоптики предупредили, что в Киеве до девяти часов вечера прирост снега может достичь 9 сантиметров. В пресс-службе ГосЧС заверили, что за ночь 6 февраля количество осадков в Киеве может составило 11 миллиметров, а прирост снежного покрова достигнет 12 сантиметров.

В связи с чем спасатели призвали граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром в Киеве начался сильный снегопад. Столица остановилась в десятибалльных пробках, а местные власти из-за непогоды в ограничили въезд в город грузовиков.