09:18 06.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Снегопад парализовал движение в Киеве и пригороде - ФОТО

По состоянию на девять часов утра в Киеве уровень пробок составляет десять баллов.

Снегопад парализовал движение в Киеве и пригороде - ФОТО

Движение транспорта в столице стало из-за снегопада который обрушился на город в ночь на понедельник, 6 февраля. По данным сервиса Яндекс.Пробки, с утра в Киеве зафиксировано одиннадцать дорожно-транспортных происшествий.

Часть из них произошла неподалеку от важных транспортных развязок, в частности вблизи станции метро "Петровка" и "Позняки". При этом движение транспорта также парализовано на Южном и Дарницком мосту, а также на мосту Патона.

В связи с тем, что местные власти с утра закрыли въезд в город грузовиков, под Киевем также проблемы с движением транспорта. Со стороны Житомира транспорт фактически остановился, из Броваров и Вышгорода также трудно добраться в Киев, там транспорт движется очень медленно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, связи с сильными снегопадами в понедельник, 6 февраля, начиная с шести часов утра въезд крупногабаритного транспорта в столицу ограничен.


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