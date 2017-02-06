Снегопад парализовал движение в Киеве и пригороде - ФОТО

Движение транспорта в столице стало из-за снегопада который обрушился на город в ночь на понедельник, 6 февраля. По данным сервиса Яндекс.Пробки, с утра в Киеве зафиксировано одиннадцать дорожно-транспортных происшествий.

Часть из них произошла неподалеку от важных транспортных развязок, в частности вблизи станции метро "Петровка" и "Позняки". При этом движение транспорта также парализовано на Южном и Дарницком мосту, а также на мосту Патона.

В связи с тем, что местные власти с утра закрыли въезд в город грузовиков, под Киевем также проблемы с движением транспорта. Со стороны Житомира транспорт фактически остановился, из Броваров и Вышгорода также трудно добраться в Киев, там транспорт движется очень медленно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, связи с сильными снегопадами в понедельник, 6 февраля, начиная с шести часов утра въезд крупногабаритного транспорта в столицу ограничен.