17:47 06.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Ремонт станции "Левобережная" завершат в апреле

Ремонт на станции метро столицы "Левобережная" продлится до 31-го апреля 2017. 

Ремонт станции

Об этом передали в пресс-службе Киевского метрополитена. С 17-го февраля на станции метро "Левобережная" стартуют ремонтные работы. Они будут идти до 31 апреля 2017 г. В настоящее время будут поочередно закрыты вестибюли.

Работы будут вестись в рамках внедрения программы подготовки к конкурсу Евровидение. Так, на станции "Левобережная" обновят навигацию - чтобы туристам было легко ориентироваться при проведении песенного конкурса. По словам главы КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского – следует перекрыть один выход – чтобы успеть к Евровидению привести данную станцию в красивое состояние.

Как сообщал УРА-Информ, один из входов на станцию " Левобережная" будет вскоре перекрыт.


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