14:13 06.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100159527:labazovych

Кличко призвал киевлян оставлять свои авто дома - ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко призывает водителей не выезжать в город на личном автотранспорте. Об этом говорится в его видеообращении.

Кличко призвал киевлян оставлять свои авто дома - ВИДЕО

"Столица опять охвачена большим снегопадом. Следующие два дня синоптики тоже обещают снег. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вся спецтехника на улицах города. Но, пока не прекратились интенсивные осадки, полностью расчистить улицы слишком сложно", - отметил мэр.

Согласно его словам, столичная власть обратилась к Национальной гвардии и полиции, чтобы они дежурили на дорогах и помогали водителям там, где возникают экстренные ситуации и большие пробки.

"Я обращаюсь также к пешеходам: Будьте осторожными и осмотрительными, переходите дорогу только в установленных местах. А всех киевлян призываю: если в результате стихии у вас случилась экстренная ситуация, обращайтесь к службам КГГА – по телефону 1551, по телефонам полиции, в службы по чрезвычайным ситуациям. Будьте внимательны и рассудительны. Городская власть делает все, чтобы минимизировать последствия стихии", - добавил Кличко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", снегопад парализовал движение в Киеве и пригороде. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив