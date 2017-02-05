09:41 05.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100159442:Rakova

В Киеве не обойдется без гололедицы

В украинской столице сегодня, в воскресенье 5 февраля, будет наблюдаться гололедица.

В Киеве не обойдется без гололедицы

Погода будет облачной. Метеорологи предупредили также и о небольших осадках. Об этом информирует Укргидрометцентр. Местами гололед, гололедица и туманы. Температура воздуха ночью составит -4-6 ° градусов мороза, днем, в воскресенье -2-4 ° мороза. Ветер ожидается западный, 5-10 м/с.

Напомним, что 5 февраля почитается память святого Агафангела. Раньше наши предки погоду в этот день предсказывали по поведению белок и птиц. Если во время мороза она покидает гнездо и спускается с дерева, это означает, что следует ждать оттепели. Если утром отчетливо слышится крик синицы, то они готовились к серьезным морозам.


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