В Киеве не обойдется без гололедицы

Погода будет облачной. Метеорологи предупредили также и о небольших осадках. Об этом информирует Укргидрометцентр. Местами гололед, гололедица и туманы. Температура воздуха ночью составит -4-6 ° градусов мороза, днем, в воскресенье -2-4 ° мороза. Ветер ожидается западный, 5-10 м/с.

Напомним, что 5 февраля почитается память святого Агафангела. Раньше наши предки погоду в этот день предсказывали по поведению белок и птиц. Если во время мороза она покидает гнездо и спускается с дерева, это означает, что следует ждать оттепели. Если утром отчетливо слышится крик синицы, то они готовились к серьезным морозам.