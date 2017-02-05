23:26 05.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичный метрополитен до конца года полностью планирует изъять из обращения жетоны

Руководство киевского метрополитена планирует до конца этого года полностью изъять из обращения жетоны, которые сейчас действуют.

Столичный метрополитен до конца года полностью планирует изъять из обращения жетоны

В этом заверили журналистов в пресс-службе столичной подземки. По данные ведомства сейчас общее количество жетонов, которые учитываются на предприятии, составляет 2149689 штук.

При этом в прошлом 2016 году количество жетонов уменьшилось на 1864172 штук, - пояснили в руководстве метрополитена, добавив, что заменят жетоны будет происходить постепенно.

Согласно принятому в январе закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте", "Киевский метрополитен" готовится к переходу на единый электронный билет, постепенно выводя жетон с обращения как средство оплаты проезда, - пояснили в пресс-службе.

В то же время там заверили, что стоимость такого билета будет известна после определения вида электронного средства оплаты разового проезда в рамках внедрения единого электронного билета для всего пассажирского транспорта Киева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко подписал закон о внедрении в Украине электронного билета на транспорте. На сайте ВР сказано, что 3 февраля закон был возвращен в парламент с подписью президента.


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