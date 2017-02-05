Столичный метрополитен до конца года полностью планирует изъять из обращения жетоны

В этом заверили журналистов в пресс-службе столичной подземки. По данные ведомства сейчас общее количество жетонов, которые учитываются на предприятии, составляет 2149689 штук.

При этом в прошлом 2016 году количество жетонов уменьшилось на 1864172 штук, - пояснили в руководстве метрополитена, добавив, что заменят жетоны будет происходить постепенно.

Согласно принятому в январе закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте", "Киевский метрополитен" готовится к переходу на единый электронный билет, постепенно выводя жетон с обращения как средство оплаты проезда, - пояснили в пресс-службе.

В то же время там заверили, что стоимость такого билета будет известна после определения вида электронного средства оплаты разового проезда в рамках внедрения единого электронного билета для всего пассажирского транспорта Киева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко подписал закон о внедрении в Украине электронного билета на транспорте. На сайте ВР сказано, что 3 февраля закон был возвращен в парламент с подписью президента.