В столице внедряют программы для снижения стоимости ЖКУ

Согласно поручению мэра столицы Виталия Кличко администрация разработала социально-коммунальный набор мер, дающих возможность снизить стоимость услуг ЖКХ для киевлян, на выполнение этих мероприятий из бюджета выделено более 200 млн грн.

Об этом на заседании Коллегии исполнительного органа Киевгорсовета заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев. Киев, по его словам, уже разработал восемь программ, дающих возможность сэкономить на отоплении, а также на горячей и холодной воде. Это программа прежде всего для установки счетчиков, восстановления работы украденных приборов учета в том числе.

Как сообщал УРА-Информ, ранее правительство Украины распорядилось о пересчете коммунальных платежей за октябрь.