19:33 03.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице стартует строительство линии скоростного трамвая до "Дворца Спорта"

В 2017 г. стартует строительство Борщаговской линии столичного скоростного трамвая до станции "Дворец Спорта". 

В столице стартует строительство линии скоростного трамвая до

Об этом на странице в Facebook поведал гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко. По его словам - мы планируем в 2017 г. начать внедрение многих интересных проектов, а особенно - в сфере электротранспорта. Одним из перспективных является строительство Борщаговской линии скоростного трамвая.

В частности - до ст. метро "Дворец Спорта". Параметры проекта предусматривают длину в однопутном измерении - 7,3 км, которая даст возможность увеличить пассажиропоток на 60% в сутки. На данный момент пассажиропоток - более 100 тыс. – отметил Левченко.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в работу трамваев внесут изменения.


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