В столице стартует строительство линии скоростного трамвая до "Дворца Спорта"

Об этом на странице в Facebook поведал гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко. По его словам - мы планируем в 2017 г. начать внедрение многих интересных проектов, а особенно - в сфере электротранспорта. Одним из перспективных является строительство Борщаговской линии скоростного трамвая.

В частности - до ст. метро "Дворец Спорта". Параметры проекта предусматривают длину в однопутном измерении - 7,3 км, которая даст возможность увеличить пассажиропоток на 60% в сутки. На данный момент пассажиропоток - более 100 тыс. – отметил Левченко.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в работу трамваев внесут изменения.