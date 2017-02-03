В столице изменения внесут в работу трамваев

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Так, третьего февраля, с 10:40 до 12:30 движение трамваев №2 закрывается. Изменения связаны с проведением испытательных работ на контактной сети.

Известно, что в Киеве в феврале стартует реконструкция транспортного узля, что на пересечении просп. Победы и ул. Щербакивского.Также запланирована реконструкция пяти полос движения. По данным КГГА, стоимость проезда в киевских маршрутках будет повышена на гривну. Тарифы на проезд в другом транспорте останутся неизменными.

Как сообщал УРА-Информ, жители столицы активно жалуются на холод в коммунальном транспорте.