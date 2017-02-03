В киевском ресторане прогремел взрыв

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение о взрыве в ресторане на ул. Профсоюзной в Днепровском районе. В свою очередь по указанному адресу немедленно выехали наряды районной полиции и представители профильных служб.

"С места происшествия изъяли деформированные остатки металлических предметов, похожих на осколки гранаты, предварительно - "РГД-5". Изъятое направлено на экспертизу для окончательного установления типа взрывного предмета", - сообщили в пресс-службе.

Согласно словам работницы заведения, около трех часов ночи она услышала звук разбитого стекла, а через несколько секунд раздался взрыв. К счастью, никто не пострадал. В результате взрыва частично повреждены стены и мебель ресторана.

Отметим, что собранные сведения по данному факту внесены в ЕРДР. Также следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. На данный момент проводится досудебное расследование, в рамках которого выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Ровно в магазине произошел взрыв, погиб мужчина