11:17 03.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на площади Победы произошла массовая авария, есть пострадавшие - ФОТО

В Киеве в пятницу, 3 февраля, произошло массовая авария.

В Киеве на площади Победы произошла массовая авария, есть пострадавшие - ФОТО

На площади Победы столкнулись сразу девять машин. По предварительным данным есть пострадавшие.

Их количество в настоящее время устанавливается. Как сообщают очевидцы, сейчас на проспекте Победы в сторону центра города образовалась пробка.

При этом у водителей есть разные версии происшествия, поэтому пока не понятно, кто стал виновником столкновения.

Вместе с тем по словам очевидце, две машины после столкновения выбросило на тротуар. К счастью, в это время прохожих не было.

По предварительным данным, в настоящее время госпитализированы пассажир Chevrolet и пассажирка Seat Leon. Сейчас на месте ДТП в Киеве работает следственно-оперативная группа.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на четверг, 2 февраля, иномарка на большой скорости врезалась в фуру. В результате аварии погибли два человека. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло в Деснянском районе.


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