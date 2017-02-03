20:33 03.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичные автобусы №101 и №73 поменяют маршрут

По причине проведения ярмарок на Оболонском проспекте и ул. Закревского четвретого февраля в работу автобусов № 73 и № 101 внесли изменения. 

Столичные автобусы №101 и №73 поменяют маршрут

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Так, на просп. Оболонском от ул.  Героев Днепра до ул. Маршала Тимошенко, движение автобусов № 73 в сторону ул. Милославской организуют по автотрассе: ст. м. "Героев Днепра" - ул. Героев Днепра - ул. Гайдай - ул. Тимошенко - пр. Оболонский, затем по действующей трассе.

На ул. Закревского, от просп.. Маяковского до ул. Т.Драйзера, движение автобусов № 101 будет организовано от ст. м "Петровка" до просп.. Маяковского по действующей автотрассе, затем: ул. Драйзера - ул. Закревского, далее по актуальному маршруту.

Как сообщал УРА-Информ, в столице начнут строить линию скоростного трамвая до станции "Дворец Спорта".


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