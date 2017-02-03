Один из входов на станцию "Левобережная" будет перекрыт

Об этом рассказал глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский. В 2017 г. планируют дополнительную загрузку – следует провести ремонт станции "Левобережная, с 18 числа будет перекрыт один из входов - чтобы успеть привести станцию к началу конкурса в эстетически красивый вид, чтоб туристы увидели, насколько красивый метрополитен, и могли комфортно доехать на Евровидение – добавил Брагинский.

Советник главы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон отметила, что кроме отделки проведут ряд внутренних работ для безопасности пассажиров.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве начнется строительство линии скоротного трамвая до станции метро "Дворец Спорта".