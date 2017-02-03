16:23 03.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко распорядился эффективнее осваивать средства на строительство

Подразделения КГГА и райадминистрации должны осваивать расходы на капитальное строительство эффективнее.

Кличко распорядился эффективнее осваивать средства на строительство

Речь идет также про ремонт, чтобы обеспечить эффективное развитие столицы. Такое поручение на расширенном заседании коллегии КГГА отдал мэр Виталий Кличко. Об этом передает пресс-служба КГГА.

Кличко также отметил, что задача для столичной власти – это обеспечить условия для развития города и реагировать и решать вопросы жизнедеятельности города. Был введен открытый бюджет и это дало возможность увеличить поступления в бюджет на 30% благодаря прозрачности финансовых операций. Не все эффективно применяют право распоряжаться средствами - подчеркнул мэр.

Как сообщал УРА-Информ, жители Хмельницкого протестуют против строительства ТРЦ.


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