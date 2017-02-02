19:46 02.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В метро столицы военного арестовали за перевозку боеприпасов

Столичный суд арестовал военнослужащего, который перевозил целый арсенал боеприпасов в метро столицы.

В метро столицы военного арестовали за перевозку боеприпасов

Об этом передали в пресс-службе военной прокуратуры области. Печерский райсуд Киева избрал содержание под стражей как меру пресечения для военного - с возможностью внесения залога 480 тыс. грн. Такое решение было принято для 29-летнего военнослужащего-контрактника, который в метро "Житомирская" перевозил большое количество патронов.

Как сообщал УРА-Информ, в одной из квартир Львова взорвался неизвестный боеприпас. В результате этого взрыва погиб мужчина. Информация о взрыве поступила в полицию Львова вечером шестого ноября 2016 г.


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